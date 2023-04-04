Kıvanç Tatlıtuğ’dan dedikodular hakkında açıklama

Aile dizisinde boy gösteren ve Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahnesi olay yaratan Kıvanç Tatlıtuğ’dan açıklama geldi.

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen ve “Aile” dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialara Tatlıtuğ’dan cevap gecikmedi.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay’ın oturduğu, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı “Aile” dizisiyle ilgili ortaya bazı iddialar atılmıştı. Tatlıtuğ ile Sarıkaya’nın öpüşme sahnesinin Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’i rahatsız ettiği iddia edilmişti.

2. Sayfa adlı magazin programına konuyla ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ, “Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kale bile almıyoruz” dedi.