Kıyafet Düzenlemesi Yeniden Gündemde

OKULLARDA KIYAFET DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELDİ

Okullarda kıyafet düzenlemesi konuları tekrar gündeme geldi. İlkokullarda önlük ve ortaöğretimde forma uygulamasının ardından, bu kez öğrencilerin ayakkabılarına ilişkin tartışmalar başladı. Bazı medya kaynaklarında, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren yaklaşık 18 milyon öğrencinin yalnızca siyah ayakkabılar giyeceği yönünde bilgiler yer aldı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen açıklama, bu iddiaları yalanladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmış ya da üzerinde çalışılan bir karar bulunmamaktadır” diyerek söylentilere net bir yanıt verdi. Siyah ayakkabı konusundaki iddiaların, Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından ortaya atıldığı belirtildi. Dernek yöneticileri, bakanlıkta yapılan bir toplantı sonrasında hazırladıkları raporu yetkililere sundu. Raporda, deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunacağı ifade edildi.

RESMİ DÜZENLEME YOK

Ancak, bu öneri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmedi. Şu an için öğrencilerin ayakkabılarıyla ilgili herhangi bir resmi düzenleme bulunmuyor. Bakanlık, yalnızca kıyafet standartlarıyla ilgili düzenlemelere devam ederken, ayakkabı ile ilgili kesin bir karar henüz alınmamış durumda.