Kıyamet Balığı Kanarya Adaları’nda Bulundu

KIYAMET BALIKLARI YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Mitolojide felaketlerin habercisi olarak tanınan ve halk arasında “kıyamet balığı” olarak bilinen kürek balıklarından biri yine kıyıya vurdu. Son zamanlarda ABD ve Meksika’da görüntülenen kürek balığı (oarfish), bu kez ülkemizle daha yakın konumda bulunan Kanarya Adaları’nda kıyıya çıktı. Ağustos ve Kasım’da ABD sahillerinde görülen kürek balıklarının ardından bu, yakın dönemde teyit edilen üçüncü “kıyamet balığı” vakası oldu ve şimdiye kadar kaydedilen en yakındaki örnek olarak kayıtlara geçti.

HALK ARASINDAKİ İNANÇLAR

Kürek balıkları, derin denizlerin gizemli sakinleri arasında yer alıyor ve genellikle 200 ila 1000 metre derinliklerde yaşıyor. Ancak bazen su yüzeyinde veya kıyılarda görülmeleri, halk arasında felaketlerin habercisi olarak kabul ediliyor. Özellikle Japon kültürü gibi birçok farklı kültürde “kıyamet balığı” olarak adlandırılan bu türün, büyük depremler ve tsunamiler öncesinde ortaya çıkacağına dair inançlar mevcut. Bu inanç, geçmişte yaşanan doğal afetler öncesinde kürek balıklarının kıyıya vurmasıyla daha da güçlü hale gelmiş durumda.