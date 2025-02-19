Kıyamet Balığı Kanarya Adaları’nda Görüldü!

KÜREK BALIKLARININ YENİ GÖRÜNTÜLENİŞİ

Mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen ve halk arasında “kıyamet balığı” olarak adlandırılan kürek balıklarından biri, tekrar karaya vurdu. Daha önce ABD ve Meksika’da görüntülenen bu balık, şimdi de Kanarya Adaları’nda kıyıya çıktı. Ağustos ve Kasım ayında ABD’de kıyıya vuran kürek balıklarının ardından bu, yakın zamanda doğrulanan üçüncü “kıyamet balığı” olayı oldu ve şimdiye kadar en yakın noktada görülen balık olarak kayıtlara geçti.

KIYAMET BALIĞI ADI NEDENİ

Derin denizlerin gizemli canlıları arasında yer alan kürek balıkları, genellikle 200 ila 1000 metre derinlikte yaşamaktadır. Ancak bazen su yüzeyinde veya sahillerde görünmeleri, halk arasında felaketlerin habercisi olarak yorumlanıyor. Çeşitli kültürlerde, özellikle Japon kültüründe, bu balığın “kıyamet balığı” olarak adlandırılmasının nedeni, büyük depremler ve tsunamiler öncesinde ortaya çıktığına dair inançların olmasıdır. Bu inanç, geçmişte yaşanan doğal felaketlerden önce kıyıya vuran kürek balıklarının gözlemlenmesiyle daha da güçlenmiştir.