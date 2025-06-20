Kıyamet Uçağı, Stratejik Komuta Merkezi

Kıyamet Uçağı Nedir?

Kıyamet uçağı terimi, hem teknolojik hem de stratejik açıdan önemli bir konudur. Pentagon, bu uçağın neden konuşlandırıldığına dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu durumun ABD’nin kriz bölgelerindeki pozisyonuyla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. Kıyamet Günü Uçağı olarak da bilinen E-4B Nightwatch, ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan, Boeing 747-200 şasisi üzerine tasarlanmış ve askeri amaçlar için modifiye edilmiş bir stratejik komuta kontrol uçağıdır.

E-4B Nightwatch’ın Özellikleri

E-4B uçakları, Soğuk Savaş dönemi için geliştirilmiş olan uçaklar olarak, kritik ulusal kriz anlarında havada bağımsız bir komuta merkezi işlevi görür. Bu uçaklar, ABD ve Sovyetler Birliği tarafından Soğuk Savaş döneminde geliştirilmiş ve 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında da kullanılmıştır. E-4B, sıradan başkanlık uçaklarından çok daha fazlasıdır. Askeri strateji odaklı bir merkez görevi gören bu uçak, 969 km/saat hıza, 362 ton ağırlığa ve üç güverteye sahiptir. Ayrıca, savaş durumlarında ona farklı bir avantaj sağlayan radyasyona karşı korunaklı bir yapısı bulunur.

Uçuş Kapasitesi ve İletişim Yetenekleri

747-200B modeli olan E-4B, yakıt ikmali ile bir haftaya kadar havada kalabilme kapasitesine sahipken, yerleşik ikmal olmadan 12 saatlik bir uçuş süresi sunuyor. Uçak, nükleer ve termal radyasyona karşı özel kaplama ve EMP etkilerine dayanıklı sistemlerle donatılmıştır. Uçakta, güvenli iletişim için 67 farklı uydu anteni ve iletişim cihazı mevcut, bu sayede dünya üzerindeki her noktayla bağlantı kurulabiliyor. E-4B, ABD Başkanı ve Savunma Bakanı gibi üst düzey yetkililerin yurtdışı seyahatlerinde de eşlik edebilir.

Hazır Olma ve Güvenlik Özellikleri

E-4B uçakları, günlük kriz senaryolarına karşı 7/24 hazır durumda tutuluyor. ABD Başkanı yurt dışına gitmeden önce bu uçaklardan biri mutlaka yakın bir üsse konuşlandırılıyor. Acil iletişim ve gözetim gereksinimlerini karşılamak amacıyla her an görev alabilir şekilde hazırlanıyor. E-4B, elektromanyetik darbelere karşı dayanıklı ve termal ile radyoaktif koruma sağlayan elektronik sistemlerle donatılmıştır. Bu özellikler, komutanların küresel operasyonları uçaktan yönetebilmesini sağlıyor. E-4B’nin bir saatlik uçuş maliyeti yaklaşık 160 bin dolar, bu da günümüz şartlarında yaklaşık 2,8 milyon TL’ye denk geliyor. Uçuş sırasında 112 kişilik bir mürettebat bulunuyor ve analog sistemler ile internete bağlı olmayan iletişim altyapısı sayesinde E-4B, siber tehditlerden uzak bir güvenlik sağlıyor.