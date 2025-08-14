Haberler

Kıyasettin Kara, Kayseri’de Coşkulu Karşılandı

KAYASİTTİN KARA’NIN BAŞARISI COŞKUYLA KARŞILANDI

Finlandiya’nın Tampere şehrinde gerçekleştirilen Avrupa U20 Şampiyonası’ndan ‘Şampiyonluk’ başarı ile dönen Kayserili Milli Atlet Kıyasettin Kara, memleketine dönerken büyük bir coşkuyla karşılandı. Altın madalya kazanan Kıyasettin Kara, Kayseri’ye dönüşünde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, antrenörler ve diğer sporcular tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Kıyasettin Kara’nın başardığı başarı hakkında duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Atletizm adına mutlu bir günü yaşıyoruz. Kıyasettin gibi sporcularımız hedef koyarak çalışmalarına devam ediyor ve bunun neticesinde de başarılar kaçınılmaz oluyor. Bizler de bu başarılarla çok mutlu oluyoruz. Ben buradan sporcumuzu, antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yaşlılık Çalıştayı Şırnak’ta Düzenlendi

Şırnak’ta düzenlenen '2. Yaşlılık Şurası' toplantısında, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yapılacak projeler masaya yatırıldı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aileyi Güçlendirmek İstiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 'Aile Yılı' ile aile refahını artırmayı ve sosyal hizmetlerin etkinliğini geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Aile değerlerinin güçlendirilmesi için stratejiler belirlenecek.

