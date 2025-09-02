Haberler

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Kurtardı

MACHINE FAULT IN THE BOAT

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında 3 kişi bulunan bir tekne makine arızası yaşadı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Fethiye Şeytan Adası açıklarında seyreden ve 5 metre uzunluğundaki bu tekne, arıza sebebiyle sürüklenmeye başladı.

RESCUE OPERATION

Tekneden gelen yardım çağrısı sonrasında, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 kurtarma botu devreye girdi. Yaralı durumda olan tekne, güvenli bir şekilde Fethiye Marinaya yanaştırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

2026 Asgari Ücret Zammı Bekleniyor

2026 asgari ücret zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamalarıyla netleşiyor. Farklı senaryolar üzerinde tartışmalar sürüyor; yeni rakamlar merakla bekleniyor.
Haberler

SUDAN’da 1000 Kişi Hayatını Kaybetti

Marra Dağları'nda yaşanan toprak kaymasında 1000'den fazla can kaybı bildirildi. Sudan Kurtuluş Hareketi, kurtulan bir kişi olduğunu ve uluslararası yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.