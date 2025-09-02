Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Kurtardı

MACHINE FAULT IN THE BOAT

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında 3 kişi bulunan bir tekne makine arızası yaşadı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Fethiye Şeytan Adası açıklarında seyreden ve 5 metre uzunluğundaki bu tekne, arıza sebebiyle sürüklenmeye başladı.

RESCUE OPERATION

Tekneden gelen yardım çağrısı sonrasında, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 kurtarma botu devreye girdi. Yaralı durumda olan tekne, güvenli bir şekilde Fethiye Marinaya yanaştırıldı.