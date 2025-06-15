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Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Kurtardı

TEKNE KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, makine arızası sebebiyle sürüklenen 15 metre uzunluğundaki teknede iki kişi bulundu. Bodrum Bitez önlerinde gerçekleşen olayda, tekneden yardım çağrısı yapıldı.

KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Tekneden gelen yardım talebi üzerine, bölgede görevli Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, sürüklenen tekneyi yedekledi. Yapılan başarılı operasyonla tekne Akyarlar’a emniyetle yanaştırıldı.

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