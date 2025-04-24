Kıyı Erozyonu, Ağaçları Devrilmesine Yol Açtı

Kıyı Erozyonu Etkisi

Samsun’un Terme ilçesinde yoğunlaşan kıyı erozyonu, sahildeki çam ağaçlarının devrilmesine yol açtı. Terme Ovası’nın sahil kesiminde yer alan Gölyazı ile Sancaklı Mahalleleri’nde meydana gelen dalgalar, kıyıdaki ağaçlık alanı aşındırdı. Kıyı erozyonu sebebiyle kökleri gün yüzüne çıkan çam ağaçları devrildi.

Tehditlerin Altındaki Yerleşim Yerleri

Sancaklı Mahalle Muhtarı İdris Aydın, bu durumun yerleşim alanlarını tehdit ettiğini aktardı ve sahillerin daha fazla zarar görmemesi için yetkililerden önlem alınmasını talep etti. Aydın, Gölyazı Mahallesi sahilinden başlayan kıyı erozyonunun Sancaklı Mahallesi’ne doğru yayıldığını belirtti. “Bölgede gerçekleştirilen dalgakıran çalışmaları sonrasında karayel rüzgârı ve su akıntısının neden olduğu kıyı erozyonu, mahallemizde önemli hasara neden oldu. Su kuyularımız ve çam ağaçlarımız büyük ölçüde zarar gördü. Erozyon neticesinde deniz ile evlerimiz arasında 10 metre mesafe kaldı.” sözlerini kullandı.

Doğanın Korunması İçin Yardım Talebi

Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ahmet Gelen de sahil şeridinde ciddi bir tahribat yaşandığını ifade etti. Gölardı Doğal Hayatı Koruma Sahası’ndaki erozyonun zararlarını anlatan Gelen, “Burası son derece değerli bir alan, deniz oldukça temiz. Vatandaşlarımız için de keyifli bir yer; ancak erozyon, burayı yok etme aşamasında. Büyük bir kıyı erozyonu ile karşı karşıyayız. Bu konuda yetkililerin yardımlarını bekliyoruz.” dedi. Dalgaların kıyı şeridini aşındırma anları dronla kaydedildi.