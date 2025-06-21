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Kıyıköy’de Denize Girmek Yasaklandı

DENİZE GİRME YASAĞI

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girişi 2 gün boyunca yasaklandı. Vize Kaymakamlığından gelen açıklamada, elverişsiz hava şartlarının can güvenliği açısından önemli bir risk oluşturduğu ifade edildi.

UYARI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Açıklamada, vatandaşların uyarıların dikkate alınmasının gerekliliği vurgulandı. Bu durumu göz önünde bulundurarak, plajlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması tavsiye ediliyor.

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