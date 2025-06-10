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Kıyıköy’de Denize Girmek Yasaklandı

DENİZE GİRME YASAĞI

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşların denize girmesi 2 gün süreyle yasaklandı. Vize Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, elverişsiz hava durumunun can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı ifade edildi. Bu nedenle, bu gün ve yarın denize girmenin yasak olduğu belirtildi.

UYARIYA DİKKAT EDİLMELİ

Yapılan açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemini dikkate alması gerektiği vurgulandı. Özellikle olumsuz hava şartlarının sürmesi durumunda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

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