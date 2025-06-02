Kıyma Çekimi Yasak, Hijyen Sıkı

HIJYENİK KOŞULLARDA Kıyma ÇEKİMİ YASAK

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda sokakta kıyma çekilmesinin yasak olduğunu söylüyor. Manavoğlu, “İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor” diyor. Kurban Bayramı döneminde uygun olmayan yerlerde kıyma çekenlerin, halkın sağlığı ile oynadığını belirtiyor.

SAĞLIK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Mahalle aralarında, ilgisiz kişiler tarafından yapılan hijyen kurallarını hiçe sayan kıyma çekimlerinin uygun olmadığını ifade eden Manavoğlu, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin bakterilerin ete bulaşmasını kolaylaştırabileceğini vurguluyor. Kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin, uzun süre depo veya bodrumlarda bekletilmiş ve uygun bakımı yapılmamış makineleri tercih etmemesi gerektiğini belirtiyor.

KASAP DÜKKANLARINI TERCİH ETMELİLER

Manavoğlu, kurban etlerinin parçalanması ve muhafazası için hijyenik ortamda kıyma çekilmesinin zorunlu olduğunu ifade ediyor. Kurban vecibesini yerine getirenlerin, et parçalamaları ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Daha önce merdiven altı olarak adlandırılan yerlerde kıyma çekimine sıkça rastlandığını anlatan Manavoğlu, “İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor” diyor. Cezaların, şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ve belediyenin ekipleri tarafından uygulandığı bildiriliyor.