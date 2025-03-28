Kıymetli Madenlere Paladyum Eklendi

DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara dair tebliğini Resmi Gazete’de yayımladı. Bu tebliğin yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren düzenleme kıymetli madenleri kapsamını genişletti. Artık altın, gümüş ve platin gibi madenlerin yanında paladyum da yer alıyor.

PALADYUM BANKALARIN İŞLEM YAPABİLECEĞİ BİR MADDENE DÖNÜŞTÜ

Yeni düzenlemeyle birlikte paladyum, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerden biri haline getirildi. Tebliğin çeşitli maddelerinde yapılan güncellemelerle “gümüş ve platin” ifadeleri “gümüş, platin ve paladyum” olarak değiştirilerek paladyumun bu kapsamda yer alması sağlandı.