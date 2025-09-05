Kıyumcu Dükkanına Giriş Yaptılar

BAĞCILAR’DA KADRAJDA GÜVENLİK AÇIKLARI

Olay, Bağcılar’da Yıldıztepe Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Öğle saatlerinde dükkanın kepengini açan dört kişi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekmeden balyozla kuyumcunun kapısını kırmaya çalıştı. Cuma namazı için iş yerini kapatan kuyumcu çalışanlarının dükkandan ayrılmasıyla birlikte, içine girme fırsatı bulan şüpheliler, ilk olarak kepengi açarak işe başladı.

İKİNCİK SANİYELERDE KAÇIŞ

Dükkanın kapısını balyozla kırmaya çalışan şüpheliler, etraftan gelen bağırma sesleri üzerine paniğe kapıldı. Yanlarındaki çantayı bırakıp balyozu bir çöp konteynerine atan şüpheliler, daha sonra olaydan kaçmak için geldikleri motosikletlere yöneldi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcu dükkanının çevresini güvenlik şeridiyle kapattı ve incelemelerde bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Olay anını gören Yusuf Şen, “İlk önce geldiler, burada 3-4 tur attılar. En kolay anı kolladılar. Bir anda geldiler, ellerinde balyoz ve valiz vardı. İçeri girmek için kepengi kırdılar ama camı kırmakta zorlandılar. Daha sonra kaçtılar. Toplamda 4 kişiydiler, iki motosiklet ile geldiler. Yüzleri kaskla kaplıydı ve yanlarında silah yoktu. Sadece balyozla geldiler. Çevredeki esnaf duruma müdahale etti fakat onlar korkmadı ve camı kırmak için son ana kadar uğraştılar” şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin kaçarken bıraktığı çanta ve balyoz, inceleme için polis merkezine götürüldü ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri araştırılmaya alındı.