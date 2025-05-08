Kız Arkadaşıyla Tartıştı, Köprüdeydi

OLAYIN GERÇEĞİ

Düzce’de bir gencin sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu bildiriliyor. Olay, Kervan Köprü üzerinde gerçekleşti. Olayın detaylarına göre, 24 yaşındaki M.C.T. sevgilisiyle bir tartışma sonrası D-100 karayolu Kervan Köprülü Kavşağı’na giderek yola atlamayı düşündüğünü belirtmiş.

KURUMSAL MÜDAHALE

Bu durumu gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda trafik ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, olay yerinde hava yastığı açarak güvenlik önlemlerini artırdı.

İKNA ÇABALARI VE SONUÇ

İtfaiye ekipleri, müdahale sırasında M.C.T. ile iletişime geçerek onu ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda 24 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde köprüden indirildi. Olaya yönelik müdahale sonrasında trafik akışı tekrar normal seyrine dönmüş durumda.