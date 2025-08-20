Kız Çocuğu Kaza Sonucu Yaralandı

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bartın’ın Kozcağız beldesinde, yaya geçidine 1 metre mesafede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Fatih Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücü ve aracın plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, 11-12 yaşlarındaki kız çocuğuna çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çarpmanın etkisiyle savrulan kız çocuğu hafif yaralanırken, olayla ilgili sağlık ve jandarma ekipleri hemen ihbar üzerine bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleri nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.