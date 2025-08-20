Haberler

Kız Çocuğu Kaza Sonucu Yaralandı

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bartın’ın Kozcağız beldesinde, yaya geçidine 1 metre mesafede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Fatih Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücü ve aracın plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, 11-12 yaşlarındaki kız çocuğuna çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çarpmanın etkisiyle savrulan kız çocuğu hafif yaralanırken, olayla ilgili sağlık ve jandarma ekipleri hemen ihbar üzerine bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleri nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.