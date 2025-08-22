Kız Çocuğu, Otomobilin Çarpmasıyla Öldü

KAZADA BİR KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında yürüyen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Karşıyaka Mahallesi’ndeki çevre yolunda gerçekleşti.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, 63 AP 690 plakasıyla yol kenarında karşıya geçmeye hazırlanan küçük kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, metrelerce savrulup kanlar içinde yere düştü. Kaza anında aracının plakasını düşüren sürücü, olay yerinden kaçtı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye hızlıca sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Kazaya karışan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütülüyor.