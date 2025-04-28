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Kız Çocuğu Yüksekten Düşüp Yaralandı

YÜKSEKTEN DÜŞEN KÜÇÜK KIZIN BELİNE DEMİR ÇUBUK SAPLANDI

Olay, saat 22.00 sıralarında Hatay’ın Antakya ilçesinde gerçekleşti. Oyun oynayan ismi öğrenilemeyen küçük kız çocuğu, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Bu düşüş sırasında beline demir çubuk saplandı. Acı içinde kıvranan çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yardım edildi.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğun belinde saplanan demir parçasını dikkatli bir şekilde çıkardı. İlk müdahale yerinde yapıldıktan sonra, küçük kız sağlık ekipleri tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

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