Kız Çocuğuna Cinsel Taciz İddiası

İSTANBUL’DA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul’da 22 yaşındaki Ahmet D. isimli bir şüpheli, bilgisayar oyunu oynarken 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile tanıştı. Oyun sırasında başlayan diyalog, zamanla ilerledi. Arkadaşlık kisvesi altında ürkütücü bir iletişim numarası aldıktan sonra, cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Şüpheli, okulda da hala tacizine devam etti. Kız çocuğu, evinin önünde görünce görüşmeye zorlandı. Günler süresince peşini bırakması için yalvaran çocuk, şüphelinin tehditleri yüzünden sesini çıkaramadı. Şüpheli, çocuğun ailemle konuşacağını söyleyerek tehditte bulundu. Kız çocuğu bu süreçte giderek artan bir baskı altında kaldı ve çaresizlik içinde sosyal medyada yardım istemek zorunda kaldı. “Arkadaşlar sesimi duyurun lütfen, tehdit ediliyorum, kurtulamıyorum” şeklinde bir mesaj paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kız çocuğunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şüpheli, bu duruma panikleyerek çektiği bir videoyla özür diledi ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Ancak, Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale etti. Kız çocuğu ve ailesiyle iletişime geçildi ve Ahmet D. hızla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyette verdiği ilk ifadede “yaşının küçük olduğunu bilmiyordum” şeklinde bir açıklama yaptı. Kız çocuğu ve ailesi, şüpheliden şikayetçi oldu.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin gözaltına alındığını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, “02.06.2025 tarihinde X sosyal medya hesabı üzerinde ‘taciz’ içerikli paylaşılan WhatsApp yazışmaları ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hızlıca harekete geçilmiştir. Yapılan çalışmalarda; yazışmaların 14 yaşındaki H.Ş. isimli çocuk şahsa ait olduğu belirlenmiş, çocukla yapılan görüşmede, 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen şahısla tanıştığı, cep telefonuyla konuşmaya başladığı, şüphelinin kendisini rahatsız edip tehditte bulunduğunu beyan etmiştir. Devam eden çalışmalar sonucunda Ahmet D. 02.06.2025 tarihinde Avcılar ilçesinde gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir.” bilgisi verildi.