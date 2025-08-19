Kız Çocuğuna Taciz Eden Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Konya merkezinde, 4 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz olayı sonrası, şüpheli gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı. 10 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde, Karatay ilçesinde bulunan Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak’ta meydana gelen olayda, çocuğun arkadaşlarıyla oynarken elinden tutularak apartmana götürüldüğü bildiriliyor.

İddialar ve Tepkiler

Tacizci, apartman boşluğunda cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla dikkat çekerken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çocuğun durumu annesine bildirmesi ile birlikte aile, polisten yardım talep etti. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek 24 yaşındaki A.Ö.’yü yakaladı.

Mahkeme Süreci

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucunda, mahkeme A.Ö.’yü tutuklayarak cezaevine gönderdi. Bu olay, toplumda büyük bir tepkiye yol açarken, ailelerin çocuk güvenliği konusunda endişelerini arttırdı.