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Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV) Hackathonu Gerçekleştirildi

GÜVENLE BÜYÜSÜN HACKATHONU GERÇEKLEŞTİ

Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV) organizasyonuyla düzenlenen ‘Güvenle Büyüsün Hackathonu’, 10-11 Mayıs tarihlerinde Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) yapıldı. Etkinliğin birincisi, çocuklara oyun arkadaşı bulmayı hedefleyen dijital platform TAI oldu.

YARATICI TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER ÜRETİLDİ

KIZÇEV’in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların güvenli ve sağlıklı gelişimini destekleyen yenilikçi projeler üretildi. TAI, etkinliğin birincisi olarak, velilerin çocuklarına güvenli oyun arkadaşları bulmasını sağlayan dijital bir platform sundu. İkinci olan Rotadan Tayfa, dijital zorbalığa karşı yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemiyle dikkat çekti. Üçüncülük ödülünü ise çocuklara özel geliştirilen dijital bankacılık çözümü Team Jec elde etti.

GENÇLERDEN İNOVATİF ÇÖZÜMLER

Hackathon süresince, 18-30 yaş arası gençlerden oluşan 9 takım, çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir çevrede büyümelerine katkı sağlayacak projeler geliştirmek için yoğun bir 24 saat çalışmaya katıldı. Yazılım geliştirme, yapay zeka, siber güvenlik ve çocuk psikolojisi gibi çeşitli uzmanlık alanlarından mentorlar, projelere destek sağladı. Jüri tarafından değerlendirilen projeler sonucunda dereceye giren takımlara sırasıyla 20 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL ödül verildi. Ayrıca, tüm katılımcılara sertifika takdim edildi.

PROFESYONEL DESTEK SAĞLANACAK

Dereceye giren projeler, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Kamp programına dahil edilerek girişimcilik yolculuklarında profesyonel destek sunulacak. Bu sayede, geliştirilen teknolojik çözümler, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümelerine katkıda bulunacak.

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