Kız Çocukları Köpeği Öldürmekle Suçlanıyor

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE DURUM

Merkez Mezitli ilçesinde, Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi’ndeki bir cep telefonu mağazasında gelişen olayda, iddialara göre iki kız çocuğu dükkandan geçerken kapıda bulunan pomeranian cinsi köpeği sevmeye başladı. Kızlardan biri köpeği kucaklayarak sevgi gösterilerine devam etti. Bir süre sonra ise köpeği kapının önünde yere bıraktıktan sonra el sallayıp dükkanın önünden uzaklaştı.

ŞİKAYET VE OLAYIN SONUCU

Olay esnasında dükkandaki bir müşteriye hizmet eden iş yeri sahibi Şahin Akat, kapının önünde yatan köpeğin hareketsiz olduğunu fark etti. Köpeği hemen kucaklayarak veterinere götürdü ancak veteriner, köpeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Akat, bu durum üzerine polis merkezine giderek, kız çocuklarından köpeği kasıtlı olarak öldürdükleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Akat’ın şikayeti doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı, bir değeri 45 bin TL olarak belirlenen köpeğe otopsi yapılacağı öğrenildi.