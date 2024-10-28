Kız Çocuklarının Köpeğe Otopsisi Yapılacak

OTOPSİ YAPILACAK

Mersin’de, iki kız çocuğunun bir cep telefonu dükkanında severken bir pomeranian cinsi köpeğin ölümüne neden olduğu ileri sürülüyor. Polisin kimliklerini tespit ettiği iki kız çocuğu gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Olay, Merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi’nde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iki kız çocuğu, dükkanın önünde bulunan pomeranian cinsi köpeği sevmeye başladı. Kızlardan biri köpeği kucağına alarak sevgisine devam ederken, bir süre sonra köpeği yere bıraktılar ve dükkandan ayrıldılar.

ŞİKAYET ÜZERİNE OTOPSİ YAPILACAK

Olay esnasında, dükkanın sahibi Şahin Akat, kapının önünde yatan köpeğin hareketsiz olduğunu fark etti. Köpeği veterinere götüren Akat, veterinerin köpeğin öldüğünü belirtmesi üzerine, polis merkezine giderek kız çocuklarından ‘köpeğini kasıtlı olarak öldürdükleri’ iddiasıyla şikayetçi oldu. Akat’ın şikayeti sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı ve değeri 45 bin TL olarak belirlenen köpeğe otopsi yapılacağı öğrenildi. Akat, polisin talebi üzerine köpeği mezarından çıkararak otopsi yapılması için polis ekiplerine teslim etti.

GÜVENLİK KAMERALARINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kız çocuğunun dükkandaki köpeği kucaklayarak sevme anları ile köpeği yere düşürdükleri anlar yer aldı. Çocukların, yerde çırpınan köpeği tekrar kucaklarına alıp, daha sonra kapının önünde bırakıp el sallayarak uzaklaştıkları görüldü. Ardından, iş yeri sahibi Şahin Akat’ın köpeğinin yerde hareketsiz olduğunu fark ederek kucağına aldığı anlar kamera kaydına geçti. Akat, olayın aydınlatılması için gerekli süreçlerin takip edileceğini belirtti.