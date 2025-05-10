Kız, Kamyonun Altından Son Anda Kurtuldu

SON ANDA KURTULUŞ ANI

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen kazada geri giden bir kamyon yarım adım kala bir motosikletli genç kızı savunmasız durumda bırakıyor. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI VE KAZA ANI

Tufan Paşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi’nde meydana gelen kazada, öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı 01 MB 1677 plakalı kamyon, birden durarak geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada, arkadan gelen motosikletli genç kız kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki insanların sürücüyü uyarmasıyla birlikte motosiklet devrildi, ancak genç kız hızlı bir refleksle kendini savunarak kazadan yara almadan kurtuldu. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

GENÇ KIZIN TEPKİSİ VE ÖZÜRÜ

Kaza sonrasında genç kız panik yaşayarak sürücüye yüksek sesle tepki gösteriyor, ardından sakinleşerek kamyon sürücüsüne “Size çok bağırdım, özür dilerim” diyor. Bu durum, izleyenleri etkileyen dikkat çekici bir olay haline geliyor.