Kız Kardeşi Ve Yeğenlerinin Gözleri Önünde Vuruldu

OLAYIN GERÇEĞİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trajik olayda, Yenişehir Mahallesi’nde 40 yaşındaki Mehmet Buğdaycı, evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı 28 yaşındaki yakını M.B. ile karşı karşıya geldi. Tartışmanın ilerlemesiyle birlikte kavga haline dönen duruma M.B., silah kullanarak eniştesi Mehmet Buğdaycı’ya ateş etti. Bu an, eniştenin kız kardeşi ve yeğenlerinin gözleri önünde gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrası hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Buğdaycı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Buğdaycı’nın cenazesi, detaylı incelemenin yapılması için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olayın hemen ardından polis ekipleri, kaçan şüpheli M.B.’yi yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı. Olay, bölgede büyük bir üzüntüyle karşılanırken, detaylarla ilgili araştırmalar sürüyor.