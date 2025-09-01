Kız Kardeşi Ve Yeğenlerinin Gözü Önünde Vuruldu

OLAY, YAKINLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde, 40 yaşındaki Mehmet Buğdaycı, evinde alacak verecek meselesi yüzünden 28 yaşındaki yakını M.B. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi sonucunda kavga çıktı ve M.B., silah kullanarak eniştesi Mehmet Buğdaycı’ya, kız kardeşi ile yeğenlerinin gözü önünde ateş etti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Buğdaycı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Buğdaycı’nın cenazesi, olayın ardından incelemenin gerçekleştirilmesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu esnada, polis ekipleri olayın meydana gelmesiyle kaçan şüpheli M.B.’yi yakalamak için çalışmalarına başladı.