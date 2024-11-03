Kız Kardeşine Saldıran Şahıs Vuruldu

OLAYIN AYRINTILARI

Çanakkale’de meydana gelen olayda, Serdar V. isimli kişi, kız kardeşine sarkıntılık yaptığını ileri sürdüğü Özgür Ölçek’i sokakta mühimmat yağmuruna tuttu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALANAN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirilen ağır yaralı Ölçek, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ölçek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Serdar V. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Serdar V.’nin Özgür Ölçek’i vurma anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın kanlar içinde yere yatan Ölçek’in kafasına silah ile vurduğu açıkça görülüyor.