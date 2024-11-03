Kız Kardeşine Sarkıntılık Yapanı Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Çanakkale’de, Serdar V. isimli bir kişi, kız kardeşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü Özgür Ölçek’i sokak ortasında silahla vurdu. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TEDAVİDEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ölçek, ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef hayatını kaybetti. Serdar V. ise polisi tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, Serdar V.’nin Özgür Ölçek’i vurma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın kanlar içinde yere yatan Ölçek’in kafasına silah ile vurduğu anlar yer aldı.