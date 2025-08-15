Haberler

Kız Kardeşler, Gazze’ye Bağış Yaptı

ÜÇ KIZ KARDEŞTEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan üç kız kardeş, katıldıkları Yaz Kur’an kursu sınavlarında elde ettikleri para ödülünü Gazze’ye bağışlama kararı aldı. Müftülük bünyesindeki Merkez Kur’an Kursu’nda eğitim gören Betül, Beyza ve Rümeysa Gülbay isimli kardeşler, yarışmalardan toplamda 11 bin lira kazandı.

BAĞIŞ KAMPANYASI VE TEŞEKKÜR

Aileleriyle birlikte müftülüğü ziyaret eden kardeşler, kazandıkları ödülü Gazze’ye ulaştırılmak üzere Müftü Abdullah Yalman’a teslim etti. Yalman, bu hassas davranışlarından dolayı kardeşlere teşekkür etti. Ayrıca çocukların ailelerini tebrik eden Yalman, “Çocuklarınızı vicdanlı ve merhametli bireyler olarak yetiştirdiğiniz için sizleri de tebrik ediyorum. Bu güzel ve erdemli davranış, tüm insanlarımıza örnek olsun, bizlere gerçek başarının sadece derslerde değil, kalplerde de olduğunu hatırlatıyor.” sözlerini kullandı.

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

