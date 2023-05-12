Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Restorasyon çalışmalarının 2 yıl sürdüğü Kız Kulesi ışık ve lazer gösterileriyle yeniden ziyarete açıldı.

Binlerce İstanbullu bu ana tanıklık etmek için Salacak sahiline akın etti.

2 yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbulluların ziyaretine açılan Kız Kulesi’nin açılışındaki ışık ve lazer şovu İstanbulluları adeta mest etti.

Birçok kişi bu tarihi anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

2. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuşan Kız Kulesi`nin restorasyon çalışmalarında bugüne ulaşan kaynaklardaki en çok bilgi ve belgenin bulunduğu 18. yüzyıl sonu verileri kullanıldı.

Bu bilgiler doğrultusunda yapılan restorasyon çalışmalarında fazlalık olan çatı ilaveleri kaldırılarak kule aslına uygun bir şekilde restore edilmiş oldu.