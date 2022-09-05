Kız Kulesi yıkıldı mı? Açıklama geldi

Kız Kulesi ile ilgili tartışmalara restorasyon uzmanı Zeynep Ahunbay’dan açıklama geldi.

Kız Kulesi’nde yapılan onarım ve bakım çalışmalarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıklamıştı. Kız Kulesi’nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay da tartışmaları değerlendirdi. Ahunbay’ın verdiği bilgiye göre, yangın geçiren yapının 1944 yılında betonla yapılan bölümü eski haline döndürülüyor.

İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi’nde Eylül 2021’den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor. Restorasyon halinde olan Kız Kulesi’nin son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çekilen bir videoda Kız Kulesi’nin arkasından geçen bir geminin restorasyon halinde olan yapının içinden görünmesi tartışmalara neden oldu. Kimileri yapının yıkıldığını öne sürdü.

Tepkilerin büyümesi üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1940’lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye ve yapının depreme dayanıklı olmadığına dikkat çekilerek 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade edildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle denildi:

“1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.”