Bir süredir restorasyon çalışmaları yapılan Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir restorasyon çalışmaları yapılan Kız Kulesi’nin açılış tarihini açıkladı.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi, açılış için günler sayılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi’nin açılış tarihini açıkladı. Çevre düzenlemesi de yapılan Kız Kulesi’ndeki son durum görüntülendi.

İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi’nin açılış tarihi belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi’nin 11 Mayıs akşamı açılacağını açıkladı

Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi. Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi’ni fotoğrafladı.

Mümine Yüce, “Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz” dedi.

Erhan Pideci ise, “Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş” diye konuştu.