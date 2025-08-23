Haberler

Kız Meselesi Nedeniyle Kavga Çıktı

KAVGA KIZ MESELESİ NEDENİYLE PATLAK VERDİ

Avcılar’da, iddialara göre bir kız meselesi yüzünden Nurullah O. ile İlker S. arasında bir tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede fiziki bir kavgaya dönüştü ve kavgada Nurullah O. bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından İlker S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI VE ZAMANLAMASI

Olay, Tahtakale Mahallesi Emir Sokak’ta saat 18.00 sularında meydana geldi. İki genç arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nurullah O. sırtından bıçaklandı. Çevredekilerin acil yardım çağrısı yapması üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Noorullah O., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE HASTANE DURUMU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, İlker S.’yi gözaltına aldı. Hastanede tedavi gören Nurullah O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Olayın detayları ve kavgaya sebep olan sebepler üzerinde çalışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Barış Alper Yılmaz’ın Geleceği Tartışılıyor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, yıldız futbolcunun maaşının 2 ile 2.2 milyon euro arasında olduğunu ifade etti.
Haberler

Balıkesir’de Yangın Araziye Sıçradı

Balıkesir'de çöplükte başlayan yangın, ağaçlar ve otlara sıçradı. 8 itfaiye, 4 orman ekibi ile söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının nedeni leyleklerin elektrik hattına çarpması olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.