Kız Meselesi Nedeniyle Kavga Çıktı

KAVGA KIZ MESELESİ NEDENİYLE PATLAK VERDİ

Avcılar’da, iddialara göre bir kız meselesi yüzünden Nurullah O. ile İlker S. arasında bir tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede fiziki bir kavgaya dönüştü ve kavgada Nurullah O. bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından İlker S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI VE ZAMANLAMASI

Olay, Tahtakale Mahallesi Emir Sokak’ta saat 18.00 sularında meydana geldi. İki genç arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nurullah O. sırtından bıçaklandı. Çevredekilerin acil yardım çağrısı yapması üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Noorullah O., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE HASTANE DURUMU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, İlker S.’yi gözaltına aldı. Hastanede tedavi gören Nurullah O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Olayın detayları ve kavgaya sebep olan sebepler üzerinde çalışmalar sürüyor.