Kız Meselesi Yüzünden Zanlı Tutuklandı

Olay Bıçaklı Kavga ile Gelişti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kız meselesi dolayısıyla meydana gelen bıçaklı kavga sonucu, 1 kişi sırtından bıçaklandı ve zanlı tutuklandı. Olay, dün saat 15.30 civarında Orhaniye mahallesindeki Yeni Cami sokağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kadir Kamil A. ile Vedat K. arasında bir kıza dair sorun yüzünden sokakta tartışma başladı.

Kavgada Yaralanma ve Yardım Çağrısı

Tartışmanın giderek büyümesi sonrası, Vedat K. elinde tuttuğu bıçakla Kadir A.’yı sırtından yaraladı ve ardından olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yanındaki Çinili Cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım talep etti. Yaralı, derhal olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vedat K.’nın Yakalanması ve Tutuklanması

Olayın ardından, polis ekipleri Vedat K.’yı hızlı bir şekilde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu olay, mahalledeki güvenliğin sağlanması açısından önemli bir durum oluşturdu.