Kız Yurdunda Güvenlik Skandalı Protestosu

SKANDAL OLAYIN YAŞANDIĞI YER

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan Firuzköy Mahallesi’nde yer alan bir kız öğrenci yurduna ait skandal bir olay, sabah saat 07.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 29 yaşındaki M.K. isimli şahıs, kendisini “mutfak görevlisi” olarak tanıtarak yurda girdi. Şüpheli, katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları çalmaya başladı.

ÖĞRENCİLERE YAPILAN TEKLİF

M.K., kız öğrencilerin giyinmekte olduğu dört odaya girerek burada bazılarına arkadaşlık teklif etti. Genç kızların tepkileri üzerine diğer öğrenciler yardım isteyerek durumu yurt güvenlik görevlilerine bildirdi. Yurt güvenliği M.K.’yi yakaladı ve ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim etti. Yapılan incelemede, şüphelinin odalardan bir cüzdan ve bir miktar para çaldığı belirlendi.

ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYITLARI

Polis ekipleri, M.K.’nin daha önce “Kasten yaralama”, “Tehdit” ve “Uyuşturucu” gibi suçlardan poliste tam 21 adet kaydının olduğunu ortaya çıkardı. Bu olayın ardından, öğrenciler akşam saatlerinde yurtta yönetimi protesto etmek için toplandı. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan kalabalık, “Güvenlik uykuda öğrenciler tehlikede” yazılı dövizler eşliğinde uzun süre sloganlar attı. Öğrenciler daha sonra, polis uyarısının ardından yurtta kaldıkları alanlara döndü.