Kızamık Salgını Asya’da Tekrar Başladı

KIZAMIK SALGINI GÜNEY DOĞU ASYA’DA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Kızamık salgını, Güney Doğu Asya’nın Endonezya ülkesinde yeniden ortaya çıktı. Bu salgın, Doğu Cava eyaletindeki Sumenep bölgesinde görülüyor ve burada çoğunluğu çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yetkililer, durumu kontrol altına almak amacıyla Sumenep bölgesinde geniş kapsamlı bir aşı kampanyası başlattıklarını duyuruyor.

AŞI ORANLARI DÜŞÜK

Endonezya İstatistik Kurumu, yayımladığı verilerde, geçen yıl 5 yaş altı 22 milyon çocuğun aşılandığını ve bunun yalnızca yüzde 72 seviyesine ulaştığını aktarıyor. Bu oranın bazı bölgelerde ise daha da düşük seviyelerde olduğu gözlemleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kızamık salgınının önlenebilmesi için bu oranın en az yüzde 95 seviyesine ulaşması gerektiğini belirtiyor.

AŞILAMA HEDEFİ

Yetkililer, 14 Eylül’e kadar sürecek olan aşı kampanyası kapsamında Sumenep bölgesindeki çocukların yüzde 95’inin aşılanmasını hedefliyor. Bu çabalar, bölgedeki salgının kontrol altına alınması ve daha fazla can kaybının önlenmesi amacı taşımaktadır.

ÖNEMLİ

Bafra’da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Bafra'da hafriyat kamyonu, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Samsun’da trafik kazasında 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir çocuk dahil dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

