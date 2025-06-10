Kızgın Boğa Uyuşturucu İğneyle Yakalandı

KIZGIN BOĞA KAÇTI, YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Elazığ’da bir boğa, kaçarken 1 kişiyi yaraladı. Merkeze bağlı Örençay köyünde, bir köy sakinine ait olan boğa, evin bahçesinde otladığı sırada bağlı bulunduğu zinciri koparıp kaçmaya başladı. Boğa, kaçtığı esnada bir aile üyesi kadını yaralayıp daha sonra gözden kayboldu.

ACİL YARDIM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Belediye ekipleri, kaçan boğayı yakalamak için hızlı bir şekilde çalışma başlattı.

BOĞA UYUŞTURUCULU İĞNEYLE YAKALANDI

Yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra boğa, uyuşturucu iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi ve ardından sahibine teslim edildi. Boğa sahibi, belediye ekiplerinin yardımları için teşekkür etti.