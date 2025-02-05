Kızı: Annem İntihar Etmedi, Cinayet Kurbanı

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN DETAYLARI

Kanal D’de hafta içi yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında, Sinop’ta ölü bulunan yaşlı kadının şüpheli ölümü masaya yatırıldı. Kocası tarafından kalorifer borusuna asılı olarak bulunan kadının intihar ettiği iddiaları tartışmaların merkezine yerleşti. Ancak kadının kızı Nalan Teke, annesinin intihar etmediğini, yıllarca babası tarafından sistematik olarak işkenceye maruz kaldığını belirterek, annesinin bir cinayet kurbanı olduğu görüşünü savundu. Teke, canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

ŞİDDET VE KORKU DOLU BİR ÇOCUKLUK

Nalan Teke, çocukluk döneminden beri babası tarafından sistematik şiddete maruz kaldığını ifade etti. Annesinin ve üç kardeşinin de aynı muamelelere tabi tutulduğunu belirten Teke, “Bu eziyet üniversite yıllarımda bile devam etti, boynumda morluklarla okula gittim” dedi. Yıllarca korkuyla yaşamış olması nedeniyle içe kapanık bir genç kız haline geldiğini, evden kaçtıktan sonra ise kendine güven kazanarak sesini çıkarmaya başladığını anlattı. “32 yıldır söyleyemediklerimi annem öldükten sonra söyledim, cenazeden kovdum. Şimdi benden korkuyormuş, 32 yıldır dövdüğü kızından! Acaba beni de annem gibi mi öldürecektin de öldüremedin?” diyerek babasına olan öfkesi ve korkusunu dile getirdi.

MAHALLEDEKİ REAKSİYONLAR

Teke, annesinin ölümüne dair yaşadığı endişeleri ve mahalle halkının tepkisini de paylaştı. “Anneme uyguladığı şiddeti herkes biliyordu. Hiç kimse ‘ben bilmiyordum’ diyemez. Ben annemin intihar etmediğinden eminim. Babam, annemi jandarmanın gözleri önünde bile öldürmekle tehdit etti. Annemin cenazesi evden çıkarken bütün mahalle babama ‘katilsin’ diye bağırmış” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA ANEKDOTU

Ölümünden kısa süre önce annesiyle görüntülü konuştuğunu ve annesinin yüzünü göstermediğini aktaran Teke, “Kızım arama, baban bizi dinliyor” dediğini de ekledi. Bunun üzerine Teke, babasından aldığı tehditleri anlatmaya devam etti ve kendisine “aklını başına al” dendiğini ileri sürdü.

ŞİDDETİN VE KAYIP BABA SEVGİSİNİN İZİ

Ailesindeki baba şiddeti ve korkuları dile getiren Nalan Teke, “Benim babam yok, hiç bir zaman da olmadı” ifadesini kullandı. Acı dolu anılarında, bir gün babasının annesini yatak odasından çıplak şekilde çıkarıp dövdüğünü hatırlatarak, o anın ne kadar travmatik olduğunu anlattı. Acımasızca davrandığını ifade eden Teke, “Öldüğü gün tek bir teselli cümlesi kurmadı” dedi. Annesinin intihar şeklinin babasına ait bir plan olduğuna inandığını ve “Öldüğünde annemin üzerinden 10 bin lira para ve gram altın çıktı. İntihar edecek olan kadın neden üzerinde para tutar?” diyerek durumu sorguladı. Teke, annesinin intihar etmediğini Türkiye’nin duymasını istedi ve babasına seyahat yasağı konulmasını talep etti.