Kızıl Geyik, Salda Gölü’nde Görüldü

DOĞA KORUMA PROJESİ VE KIZIL GEYİK

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ‘Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi’ çerçevesinde Salda Gölü etrafındaki ormana bıraktığı kızıl geyiklerden biri, Salda Gölü halk plajında piknik yapanların yanına kadar geldi. Geyiği gören piknikçiler, kısa süreli şaşkınlığın ardından hayvanı sevmeye çalıştı. Geyik, bir süre bölgedeki alanda dolaşıp durdu.

DOĞANIN SUNDUĞU EŞSİZ AN

Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, sosyal medya hesabında bu anları paylaşarak, “Doğal güzellikleriyle herkesi büyüleyen dünya mirası Salda Gölü’müz, bu kez farklı bir misafire ev sahipliği yaptı. Dağlardan inen bir geyik, göl kenarına gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Doğanın bize sunduğu bu eşsiz an, Salda Gölü’nün ne kadar özel ve korunması gereken bir değer olduğunu bir kez daha hatırlattı” şeklinde açıklama yaptı.