YENİ BÖLÜM HAZIRLIKLARI

NOW Tv’nin popüler dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 40. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, “Kızıl Goncalar 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” şeklinde yoğun arama yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CUHAYD VE ZEYNEP’İN SAVAŞI

Can’ın ölümüyle büyük bir yürek acısıyla yüzleşen Cüneyd, ölümü kendi elleriyle gerçekleştirdiği düşüncesiyle bir yolculuğa çıkıyor. Bu süreçte Zeynep’ten, mürşitlik yarışına dair kararını ululara iletmesini isterken, Zeynep ise ona rağmen riskli bir oyun oynamaya karar veriyor. Zeynep’in bu hamlesi sonucunda köşeye sıkışan Sadi Hüdayi, karşı atağa geçmek isterken Feyza ile sınanacağından habersizdir.

GİZLİ OYUNLAR VE İLİŞKİLER

Zeynep’e gizli oyun konusunda destek olan Meryem, Can’ın ölümüyle ilgili Cüneyd’i suçlayan Levent’i onunla görüşmeye ikna eder. Zeynep’in kadınları hedef alan hamlesi, Meryem’in de sınırlarını aşacağı yeni bir yolculuğa çıkmasını gerektiriyor. Bu süreçte Zeynep ve Levent’le yürüyen Cüneyd, Aziz’in her şeyi anlayarak harekete geçmesiyle zor bir durumda kalır. Cüneyd, Aziz olduğunu bilmeden ipuçlarının peşinde yürüyerek sonunda aklını esir alan sırla yüzleşip tehlikeli bir karar vermek zorunda kalacaktır.

FRAGMAN DURUMU

Kızıl Goncalar 41. bölüm fragmanı şu an için yayınlanmadı. İzleyiciler, dizinin fragmanlarını NOW TV platformlarından takip edebilir. Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kesişen kaderlerini ele alıyor ve inanç ile fikir ayrılıklarına rağmen “evlat” konusunun annelik/babalık açısından birleştirici gücüne vurgu yapıyor.