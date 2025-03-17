Kızıl Goncalar 41. Bölüm Yayınlandı

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 41. bölüm, nihayet izleyiciyle buluştu. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler arasında büyük bir merakla bekleniyordu. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için, 41. bölüm tek parça ve tam olarak online platformlarda erişime sunulacak. Peki, Kızıl Goncalar 41. bölüm için izleme bağlantısı bulunuyor mu? Kızıl Goncalar son bölümde neler yaşandı? Ayrıntılar haberimizde…

CÜNEYD’İN KARARI

Aziz’in kaybolması, herkes için bir rahatlama sağlasa da Cüneyd, sorunun içeride ve yolun kendisinde olduğuna inanıyor. Cüneyd, tarikatı kapatmaya karar veriyor. Ancak Sadi Hüdayi, Cüneyd’i durdurmaya kararlıdır. Diğer yandan Meryem’in geçmişte yaşadığı yaralar yine açılıyor ve bu durum hem Levent hem de Naim ile olan ilişkisini etkileyecek. Tekkedeki kadınların tavrı, Meryem’in terapiye devam edip etmeyeceği konusunda ona şüphe yaratıyor. Zeynep ise, Meryem’e destek olurken tarikatın hanımlarının terapi fikrine sıcak bakmasını sağlamaya çalışıyor.

TARİKAT ÜYELERİNİN DÜŞÜNCELERİ

Fanilerin tarikatın sona erme fikrine tepkileri sarsıcı olsa da, Hasna ile Müyesser bu düşünceye şüpheyle yaklaşacak. Ayrıca Aziz’in geride bıraktığı düşünülen bir dosyanın tarikatı daha büyük bir krize sürüklemesi, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki anlaşmazlığı derinleştiriyor. Hem Levent’in, hem Meclis-i Meşayih’in hem de medyanın dahil olacağı bu mücadelede, Sadi Hüdayi Faniler tekkesini korumak için her şeyi göze alacakken, Cüneyd de gerçeği Sadi’ye en acı biçimde göstermek için mücadele edecektir.

CÜNEYD’İN SON HAMLESİ

Cüneyd’in gerçekleştireceği son hamle, önceden eşi benzeri görülmemiş bir kaos yaratacaktır. Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile katı bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) hayatlarının kesişimini ele alıyor. İnanç ve fikir ayrılıklarına rağmen, “evlat” söz konusu olduğunda annelik ve babalığın birleştirici gücüne vurgu yapıyor.

Kızıl Goncalar bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.