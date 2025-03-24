Kızıl Goncalar 43. Bölüm Canlı İzle Nerede?

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN CANLI YAYINI

Kızıl Goncalar 43. bölümünü canlı olarak izlemek için NOW TV’ye ulaşabilirsiniz. OGM Pictures imzalı olan dizi, Cem Karcı’nın yönetmenliğinde ve Gülizar Irmak’ın senaryosuyla ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmaya başladı. Kızıl Goncalar dizisi, dram türündeki yapısıyla dikkat çekiyor.

DİZİ HAKKINDA KISACA

Kızıl Goncalar dizisi, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) hayatlarının kesişmesini ele alıyor. İkili, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen “evlat” söz konusu olduğunda anneliğin ve babalığın birleştirici gücüne vurgu yapıyor.

Cüneyd’in Meryem’i post vazifesine uygun görmesi, tarikat içinde büyük huzursuzluk yaratıyor. Bu haberin yayılması üzerine Meclis-i Meşayih’teki tartışmalar da artıyor. Sadi Hüdayi, Meryem’in mürşid olmasına karşı çıkarak Cüneyd’in güvenini sarsıyor, Meryem ise henüz kararını vermemiş durumda.

Meryem, ailesini ve tarikatı koruma isteğiyle iki seçenek arasında kalıyor. Mira, durumu kabullenmekte zorlanırken, Zeynep ise Meryem’in mürşid olmasının kadınlara güç vereceğini savunuyor. Sadi Hüdayi, Cüneyd’in planlarını delilik olarak nitelendirince Cüneyd’in akıl sağlığı da sorgulanıyor ve tehditler somutlaşmaya başlıyor.

Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’yi sıkıştırırken, Levent de Cüneyd’e kızgın. Tüm bu çatışmaların ortasında Meryem, Cüneyd ve amcası arasındaki çekişmeyi sona erdirmeye çalışıyor. Sadi Hüdayi’nin Cüneyd ile şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son bir karşılaşma yaşarken, Şeyh Mahmut’un Naim’in kapısını çalması bekleniyor.

Meryem, olayların durulmasını sağlamak adına bir adım atsa da Cüneyd’in gerçekleştireceği ve ülke genelinde yankı uyandıracak olan karar, Meryem’i zor bir duruma sokuyor. Kızıl Goncalar dizisini izlemek isteyenler, televizyon üzerinden ya da NOW TV resmi web sitesinden erişim sağlayabilir.