KIZIL GONCALAR 42. BÖLÜM BUGÜN EKRANDA

NOW Tv’nin popüler dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 42. bölümü ile izleyicilerinin beğenisine sunuluyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden “Kızıl Goncalar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu araştırıyor. Peki, Kızıl Goncalar’ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CÜNEYD’İN KARARLILIĞI VE MERYEM’İN GEÇMİŞ YARALARI

Aziz’in aniden ortadan kaybolması herkese bir nebze rahatlık verse de Cüneyd, sorunun yolun içinde olduğuna dair fikirlerini koruyor. Cüneyd tarikatı kapatmaya niyetleniyor. Ancak Sadi Hüdayi, Cüneyd’i bu plandan vazgeçirmeye kararlı. Diğer yandan Meryem’in geçmişteki yaraları yeniden açılıyor ve bu durum onun Levent ve Naim ile olan ilişkilerini derinden etkileyecek. Tekkedeki kadınların Meryem’e karşı yaklaşımı, onun terapiye devam etme konusunu sorgulamasına yol açıyor. Zeynep, zorbalığa maruz kalan Meryem’e destek olmaya çalışırken, tarikatın kadınlarını terapi fikrine ikna etmeye karar veriyor. Bu durum, tüm Fanileri tarikatın sona ermesi düşüncesiyle sarsa da, Hasna ve Müyesser’in bu konuya yaklaşımı temkinli olacaktır.

Aziz’in geride bırakmış olduğu düşünülen bir dosyanın, tarikatı daha büyük bir karmaşanın içine çekeceğine şüphe yok. Bu durumda Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki çatışma derinleşirken, Levent, Meclis-i Meşayih ve medyanın da müdahil olacağı bu mücadelede Sadi Hüdayi Faniler tekkesini yaşatmak için mücadele ederken, Cüneyd de Sadi’ye gerçeği acı bir şekilde göstermek için elinden gelen her şeyi yapacak. Cüneyd’in gerçekleştireceği son hamle, beklenmedik bir kaosa neden olacaktır.

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile mutaassıp bir tarikatın üyesi Meryem’in (Özgü Namal) yaşamlarının kesişmesini ele alıyor. İnanç ve fikir ayrılıklarına rağmen, “evlat” meselesi söz konusu olduğunda anneliğin ve babalığın birleştirici gücüne vurgu yapıyor. Kızıl Goncalar bölümlerini NOW TV platformları üzerinden izlemek mümkün.