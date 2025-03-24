Kızıl Goncalar 43. Bölümü Yayınlandı

DİZİ HAKKINDA SON GELİŞMELER

Kızıl Goncalar dizisinin 43. ve son bölümü sonunda yayımlandı. Bu bölüm, hayranlar tarafından büyük bir sabırla beklenmişti ve dizinin final niteliği taşıyor. Kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için 43. bölüm, tek parça ve tam olarak online platformlarda mevcut olacak. İzleyiciler, “Kızıl Goncalar 43. bölüm tek parça, full izleme linki var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Son bölümde neler olduğu ise merak konusu.

BÜYÜK HUZURSUZLUK VE TARTIŞMALAR

Cüneyd’in Meryem’i post vazifesine uygun bulması, tarikat içinde önemli bir huzursuzluğun başlamasına neden oluyor. Bu haberin yayılması ile birlikte Meclis-i Meşayih’te tartışmalar da yoğunlaşıyor. Sadi Hüdayi, Meryem’in mürşid olmasına güçlü bir şekilde karşı çıkınca, Cüneyd’e olan güven de sarsılıyor. Meryem, hem ailesini hem de tarikatı koruma isteğiyle zorluklar yaşıyor. Mira ise durumu kabullenemiyor ve gelecek kaygıları artıyor. Cüneyd’i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşit olmasının diğer kadınlara güç vereceğini savunuyor.

Sadi Hüdayi, Cüneyd’in tarikatı lağvetme planlarını delilik olarak tanımlayınca, Cüneyd’in akıl sağlığı sorgulanmaya başlanıyor ve tehditler daha somut hale geliyor. Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’yi sıkıştırırken, Levent de eşini ve ailesini düşünmeden ateşe atan Cüneyd’e karşı bir kin besliyor. Tüm bu yaşananlara rağmen Meryem, Cüneyd ve amcasının birbirine düşmanlık besleyen tartışmasını sonlandırmaktan başka bir şey düşünmüyor. Nihayetinde, Sadi Hüdayi’nin Cüneyd ile tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme önerisi, ikiliyi bir araya getiriyor. Meryem, suların durulmasını sağlamak için bir adım atsa da, Cüneyd’in aldığı bu önemli karar, Meryem’i zor bir duruma sokuyor.

DİZİNİN TEMASI VE GÖSTERİMİ

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın üyesi Meryem’in kesişen kaderlerini ele alıyor. İnanç ve fikir ayrılıklarına rağmen, “evlat” söz konusu olduğunda annelik ve babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Kızıl Goncalar dizisinin bölümlerini NOW TV platformundan izlemek mümkün.