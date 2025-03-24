ÖNE ÇIKAN YENİ BÖLÜM DETAYLARI

NOW TV’nin popüler dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 43. bölümü ile izleyici karşısında olacak. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, internet üzerinden “Kızıl Goncalar 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

CÜNEYD VE MERYEM ARASINDAKİ GİZLİ ÇATIŞMA

Cüneyd’in Meryem’i post vazifesine uygun görmesi, tarikatta büyük bir huzursuzluk yaratıyor. Bu durum, Meclis-i Meşayih’teki tartışmaları da alevlendiriyor. Sadi Hüdayi, Meryem’in mürşid olma durumuna karşı çıkarken, bu durum Cüneyd’in ona olan güvenini sarsıyor. Meryem, hem ailevi hem de tarikat açısından bir karar verme aşamasında iken, bu durumdan etkilenmeyen Mira’nın endişeleri büyüyor. Cüneyd’i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşitlik durumunun kadınlara güç katacağını savunuyor.

MECLİS-İ MEŞAYİH’TE GÜÇLÜ TARTIŞMALAR

Sadi Hüdayi, Cüneyd’in tarikatı dağıtma ve Meryem’i postta oturtma planlarını deli bir düşünce olarak nitelendiriyor. Bu sözler, Cüneyd’in akıl sağlığını sorgulattırırken, tehditlerin somut bir hale gelmesi de kaçınılmaz oluyor. Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’yi sıkıştırdığında, Levent de hanımını ve çocuklarını konuşmadan ateşe atan Cüneyd’e tepkili kalıyor. Tüm olayların dışında kalan Meryem ise Cüneyd ile amcasının arasındaki düşmanlık durumu üzerinde durmadan, Fanilerin huzurunu sağlamak için çabalıyor.

SADI HÜDAYİ’NİN YÜZLEŞME TEKLİFİ

Sonunda, Sadi Hüdayi Cüneyd ile tüm şeyhlerin önünde yüzleşmeyi teklif ediyor. Bu durum, ikilinin son karşılaşmasına neden olurken, Şeyh Mahmut da bu meseleyi sonsuza dek çözmek için Naim’in kapısını çalmaya karar veriyor. Meryem, suları durduracak bir adım atmayı düşünse de, Cüneyd’in ülke genelinde yankı uyandıracak kararı, Meryem’i zor bir duruma sokuyor.

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ile mutaassıp bir tarikatın içindeki Meryem’in kaderlerinin kesişmesini ele alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen “evlat” söz konusu olduğunda annelik ve babalığın birleştirici gücüne vurgu yapıyor. Dizi bölümlerine NOW TV platformlarından ulaşabilirsiniz.