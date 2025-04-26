Kızıl Goncalar 5 Mayıs’ta Final Yapacak

İKİNCİ SEZONUN SONU

18 Aralık 2023 tarihinde izleyicilerle buluşan ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızıl Goncalar, ikinci sezonunun sonunda ekranlara veda ediyor. Final tarihiyle ilgili son günlerde birçok spekülasyon ortaya çıkmışken, dizinin kapanış tarihi netleşti. Kızıl Goncalar 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümüyle son bulacak.

DÜĞÜNLER VE GEÇİŞLER

Dizinin finalinde iki düğün birden yaşanacak. Kızıl Goncalar’da gerçekleşecek zaman atlamasının ardından, Cüneyd (Mert Yazıcıoğlu) ile Zeynep (Mina Demirtaş) sonunda birlikte olacak. Ayrıca, dizinin eski oyuncularından ikisi geri dönüyor. Fragmanda, Naim’in (Mert Turak) diğer ailesiyle buluşma anına da yer verildi. Özcan Deniz’in canlandırdığı Levend, finalde flashback sahneleriyle seyirci karşısına çıkacak.