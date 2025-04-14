Kızıl Goncalar Bugün Yok Mu?

BU AKŞAM KIZIL GONCALAR VAR MI?

NOW TV’nin popüler dizisi Kızıl Goncalar, izleyiciyle buluşmaya devam ederken bu akşamki bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında tartışmalar sürüyor. İlk gününden itibaren geniş bir hayran kitlesi oluşturan dizi, her hafta merak uyandıran hikayesiyle gündemi etkilemeyi başarıyor. Sosyal medyada “Bu akşam yeni bölüm var mı?” sorusu, takipçilerin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Dizi tutkunları, yayımlanan fragmanlar üzerinden heyecanla tahminlerde bulunurken, yapım ekibinden resmi bir açıklama beklemede.

DİZİ NEDEN YAYINDA YOK?

Kızıl Goncalar, laik bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile mutaasıp bir tarikatın içinde bulunan Meryem’in (Özgü Namal) yaşamlarının kesişmesini anlatıyor. Dizi, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen “evlat” konusunda anneliğin ve babalığın birleştirici gücünü öne çıkarıyor. Yapımcı Faruk Turgut, dizinin final süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Turgut, dizinin Haziran ayında 50. bölümüne ulaşacağını belirterek, “Bu formatta bir dizi için yeterli bir sayı… Büyük ihtimalle sezon sonunda final yaparız” şeklinde konuştu. Ancak dizinin kesin final tarihi henüz netleşmiş değil. Yapım ekibi ve kanalın alacağı karara bağlı olarak dizinin yayın sürecinde değişiklikler olabiliyor.

Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi gördü. Şu ana kadar kaç bölüm yayımlandığı ve belirlenen hedef bölüm sayısı, dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Planlandığı gibi ilerlerse, dizi 50. bölümle izleyicilerine veda edecek. Gelişmeleri takip etmek için dizinin resmi açıklamalarını beklemek önem taşıyor. Kızıl Goncalar bu akşam tekrar bölümüyle ekrana gelecek. NOW TV’den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

HEYECANLI BİR BÖLÜM DE VAR

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine girişirken Cüneyd gözünü tamamen karartmış durumda. Zeynep ve Mira, ailelerinin yok olma korkusuyla baş etmeye çalışırken, intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim’in izini süren Cüneyd’i Zeynep’in de durdurması pek mümkün görünmüyor. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olan biteni anlamaya ve Cüneyd’i kontrol altında tutmaya çalışıyor. Tekkenin kadınları Meryem’in vurulmasıyla kenetlenmiş olsa da yaşananlar herkes için korkutucu olmuştur. Naim de Meryem ile geçmişindeki günahlarını sorgulamakta ve pişmanlıkla boğuşuyor.

Meryem’in durumu kötüleştikçe Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşu için riskli bir adım atmaya hazırlanıyor. Zeynep, Cüneyd gibi onu da durdurmak zorunda. Cüneyd, Mahmut’un adamı Erhan’ı ararken Sadi’nin tüm müdahalelerine rağmen geri adım atmıyor. Yüzleşme aşamasındaki Selim’in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. O an geldiğinde Cüneyd hayatı bir karar vermek zorunda kalıyor. Ancak Meryem’in durumu kritik hale gelince, daha acımasız bir seçenek Levent’in önüne sunuluyor. Levent Alkanlı, şimdi hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd’in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem’in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.