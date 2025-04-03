Kızıl Goncalar’da Sadi Hüdayi Diziden Ayrılıyor Mu?

KIZIL GONCALAR’DA GİROLAR YÜKSELİYOR

Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisinde beklenmedik bir olay meydana geliyor. İzleyiciler arasında, dizinin sevilen karakteri Sadi’nin ölümü ve Sadi Hüdayi’nin diziden ayrılacağı yönündeki haberler büyük bir merak uyandırıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, bu konuyla ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Peki, Kızıl Goncalar’da Sadi Hüdayi ölüyor mu, Erkan Avcı diziden ayrılıyor mu?

CÜNEYD’İN KARARLILIĞI VE MERYEM’İN İÇSEL SAVAŞI

Aziz’in ortadan kalkması bazı kişileri rahatlatsa da Cüneyd sorunun içeride ve yolun kendisinde olduğu düşüncesinde kararlıdır. Cüneyd tarikatı kapatma kararı alıyor. Ancak Sadi Hüdayi, Cüneyd’i durdurmak için her türlü çabayı gösteriyor. Diğer yandan, Meryem’in geçmişten gelen yaraları yeniden açılıyor ve bu durum hem Levent hem de Naim’le olan ilişkisini etkiliyor. Tekkedeki kadınların tavrı, onun terapiye devam etme konusunda kaygı yaşamasına neden oluyor. Yine de Zeynep, zorbalığa uğrayan Meryem’e destek verirken, tarikatın kadınlarını terapi fikrine ısındırmaya çalışıyor. Tüm Fanilerin tarikatın sona ermesi konusunda kaygı yaşadığı bir dönemde, Hasna ile Müyesser bu duruma şüpheyle bakacaktır.

Aziz’in geride bıraktığı düşünülen bir dosya, tarikatı daha karmaşık bir duruma sürüklüyor ve Sadi Hüdayi ile Cüneyd arasındaki fikir ayrılığını artırıyor. Fakat bu mücadelede Levent, Meclis-i Meşayih ve medya da yer alacak; Sadi Hüdayi Faniler tekkesini ayakta tutmak için mücadele ederken, Cüneyd de Sadi’ye gerçeği zor bir şekilde göstermek için her şeyi riske atacak. Ancak Cüneyd’in son hamlesi, beklenmedik bir kargaşanın patlak vermesine neden olacaktır.

FRAGMANDA GERİ SAYIM BAŞLADI

Son yayınlanan fragmanda Erkan Avcı’nın görüntüleri öne çıkıyor. Kızıl Goncalar dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Avcı’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusu izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Erkan Avcı’nın durumu, yeni bölümde netleşecek. Sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz. Cüneyd’in Meryem’i post vazifesine uygun görmesiyle birlikte tarikatta huzursuzluk baş gösteriyor. Bu gelişmeler, Meclis-i Meşayih’teki tartışmaları da kızıştırıyor.

HUZUR VE ÇATIŞMA DENGESİ

Sadi Hüdayi’nin Meryem’in mürşid olmasına sıkı bir şekilde karşı çıkması, Cüneyd’e olan güvenini sarsıyor ve Meryem bu durumla ilgili henüz bir karar vermemiştir. Ailesini ve tarikatı koruma arzusuyla ikiye bölünen Meryem, durumu kabullenmekte zorlanan Mira’nın gelecek kaygılarıyla birlikte zorluk yaşıyor. Cüneyd’i destekleyen Zeynep, annesinin mürşide oluşunun kadınlara güç vereceğini savunurken, Sadi Hüdayi, Cüneyd’in planlarını delilik olarak değerlendiriyor. Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’yi zor durumda bırakmaya çalışırken, Levent de Cüneyd’in Eşini ayakları altına almasının rahatsızlığını yaşıyor.

SON YÜZLEŞME VE BELİRSİZLİK

Sonunda, Sadi Hüdayi’nin Cüneyd ile tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son kez bir araya geliyor. Bu mesele, Şeyh Mahmut’un aklında sonsuz bir şekilde çözülmek için zorunlu hale geliyor ve Naim’in kapısını çalıyor. Meryem, tüm sorunların çözümüne yönelik bir adım atmaya çalışsa da, Cüneyd’in aldığı geniş yankı uyandıran kararı Meryem’i zor bir duruma sokuyor.