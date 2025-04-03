Kızıl Goncalar’da Sürpriz Gelişmeler Yaşanıyor

ÖZCAN DENİZ’İN DİZİSİNDE ŞOK GELİŞMELER

Özcan Deniz’in başrolünü üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinde heyecan verici bir gelişme meydana geliyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Meryem’in ölümü ve diziden ayrılacağına dair çıkan iddialar, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu konudaki gelişmeler dikkatle izleniyor. Peki, Kızıl Goncalar’da Levent Meryem ölüyor mu? Aziz’in ortadan kaybolması her ne kadar rahatlama sağlasa da, Cüneyd, sorunun içsel ve yol üzerinde olduğuna inanıyor. Cüneyd’in tarikatı kapatma kararı ise tartışmaları alevlendiriyor. Ancak Sadi Hüdayi, Cüneyd’i durdurmaya kararlıdır.

MERYEM’İN GEÇMİŞİ YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Öte yandan, Meryem’in geçmişinden gelen yaralar tekrar açılır ve bu durum hem Levent hem de Naim ile olan ilişkisini etkileyecektir. Tekkedeki kadınların tavrı, onun terapiye devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşamasına neden olur. Bu süreçte Zeynep, zorbalığa maruz kalan Meryem’e destek vermeye çalışırken, tarikatın kadınlarını terapi konusunda ikna etmeye karar verir. Tüm Fanilerin tarikatın sona ermesi düşüncesiyle sarsıldığı bir dönemde, Hasna ile Müyesser bu fikre şüpheli yaklaşacaktır. Aziz’in geride bıraktığı düşünülen dosya, tarikatı daha büyük bir krizin içine sokarken, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki görüş ayrılığı da derinleşiyor.

Levent, Meclis-i Meşayih ve medyanın dahil olacağı mücadelede Sadi Hüdayi, Faniler tekkesini korumak için mücadele ederken, Cüneyd de Sadi’ye gerçeği en acı şekilde göstermek için gözünü karartıyor. Ancak Cüneyd’in son hamlesi, beklenmedik bir kaosa yol açacaktır. Son fragmanda Özgü Namal’ın görüntüleri de gündeme gelirken, Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu oldu. Özgü Namal ve Özcan Deniz’in diziden çıkıp çıkmayacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak.

CÜNEYD’İN KARARLARI VE TARTIŞMALAR

Cüneyd, Meryem’i post vazifesine layık görmesiyle tarikat içinde büyük bir huzursuzluk yaratır. Bu durum, Meclis-i Meşayih’teki tartışmaları da körükler. Sadi Hüdayi, Meryem’in mürşid olmasına şiddetle karşı çıkarak, Cüneyd’e olan güvenini sarsar. Meryem, hala kararını vermemişken, hem ailesini hem de tarikatı korumak isteğiyle ikiye bölünmüştür. Mira, durumu kabullenmekte zorluk çekerken kaygıları artmaktadır. Cüneyd’i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşide olmasının kadınlara güç katacağına inanır.

ŞEYH MAHMUT’UN YÜZLEŞME TEKLİFİ

Sadi Hüdayi, Cüneyd’in tarikatı kapatma ve Meryem’i posta oturtma planlarını delilik olarak değerlendirince, Cüneyd’in akıl sağlığı sorgulanmaya başlar ve tehditler gündeme gelir. Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’ye baskı yaparken, Levent de eşi ve ailesini kendisiyle görüşmeden tehlikeye atan Cüneyd’e kırgındır. Meryem ise etrafında gelişen tüm bu olayların aksine, Fanilerin huzurunu sağlamak ve Cüneyd ile amcasının artan çatışmasını sona erdirmekten başka bir şey düşünmemektedir. Nihayet, Sadi Hüdayi’nin Cüneyd ile tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme önerisi ile ikili son bir kez karşı karşıya gelecektir. Aklında bu meseleyi kalıcı olarak çözme fikri olan Şeyh Mahmut, Naim’in kapısını çalacaktır. Meryem, her şeyi durduracak bir adım atsa da, Cüneyd’in ülkeyi sarsacak kararı, Meryem’i tehlikeli bir durumun içine sokacaktır.