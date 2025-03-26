Kızıl Goncalar Dizisi Final Tarihi Açıklandı

DİZİ SONUNDA EKRANLARA VEDA EDİYOR

18 Aralık 2023’te seyirciyle buluşan ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızıl Goncalar, ikinci sezon sonunda ekranlara veda ediyor. Son günlerde final tarihiyle ilgili pek çok yorum yapılırken, dizinin final tarihi kesinleşti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kızıl Goncalar ekibi, final öncesinde Ramazan Bayramı nedeniyle 1 haftalık bir ara verecek. Bu aranın ardından dizinin final bölümü 21 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.

Etkileyici Hikaye ve Güçlü Kadro

Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesi dikkat çekiyor. Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci ve Tuana Gizem Uzunlar gibi başarılı isimler eşlik ediyor.